Bakan Koca'dan koronavirüse ilişkin uyarı: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs ile ilgili uyarıda bulundu.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle zor günlerin aşıldığını belirtti. Paylaşımında koronavirüs riskinin devam ettiğine de değinen Koca, Türkiye'de günlük yeni vaka sayısının 1.000 civarında olduğunu anımsatarak salgının bitmediğini tedbirlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

Bakan Koca, akşam saatlerinde sosyal medya hesabında 2 Haziran koronavirüs tablosunu paylaşmış, açıklamasında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur." ifadelerine yer vermişti.