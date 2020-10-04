Bakan Koca, Kovid-19 ile ilgili yeni kamu spotlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in ve Hekimoğlu dizisinde "Ateş Hekimoğlu" karakterini can veren Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotlarını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan Taner Ölmez'in yer aldığı yeni kamu spotuna yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

Bakan Koca, Timuçin Esen'in olduğu kamu spotuna yer verdiği paylaşımında ise "Timuçin Esen, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

