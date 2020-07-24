Bakan Koca, Kovid-19 tarama test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin tarama çalışması hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca, Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'nin test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid- tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

VAKALARIN YÜZDE 46'SI,VEFATLARIN YÜZDE 50,2'Sİ İSTANBUL'DA

Koca, salgın boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 115 olduğunu belirterek," Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

KOCA: HAYAT RİSKE YENİLMESİN

Koca, şunları kaydetti:

"Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.

EN ÇOK VAKA TESPİT EDİLEN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.