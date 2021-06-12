Bakan Koca müjdeyi verdi! Haziran ayında aşılama 20 yaşa inebilir! Sinovac ve BioNTech aşıları geliyor
Bakan Koca müjdeyi verdi! Haziran ayında aşılama 20 yaşa inebilir! Sinovac ve BioNTech aşıları geliyor
Sağlık Bakanı Koca, bu ay içerisinde aşılamanın 20 yaşa kadar inebileceğini dile getirirken, BioNTech aşısının tedarikinin planlandığı gibi gittiğini, bugün itibariyle ise 3,5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Koca 2 metre mesafeyi koruyanların maskeyi çıkarabileceğini söyledi.