Bakan Koca müjdeyi verdi! Haziran ayında aşılama 20 yaşa inebilir! Sinovac ve BioNTech aşıları geliyor Sağlık Bakanı Koca, bu ay içerisinde aşılamanın 20 yaşa kadar inebileceğini dile getirirken, BioNTech aşısının tedarikinin planlandığı gibi gittiğini, bugün itibariyle ise 3,5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Koca 2 metre mesafeyi koruyanların maskeyi çıkarabileceğini söyledi.

1 14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı aşılama, aşı tedariki, toplumsa bağışıklık ve kısıtlamalara ilişkin olarak Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na konuştu.