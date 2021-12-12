Bakan Koca o açıklamasını yineledi: Türkiye, dünyada koronavirüs aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yapıcı eleştirileriyle katkı sunan, bütçeyi onaylayarak bize büyük bir emaneti teslim eden tüm milletvekillerine, bütçenin hazırlanmasına emek veren personelimize teşekkür ediyorum. Bütçe milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 2022 yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüde yaptığı konuşmaya yer verdiği başka bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğumuzu vurgulayan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Dünyada Kovid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz. Bu başarı vekalet ettiğiniz bu milletindir"

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkânları ile aşı geliştirdiğini ifade eden Bakan Koca, Bu değere sahip çıkmak gerektiğini teknoloji transferi ile Türkiye'ye getirilmek üzere suçiçeği, hepatit A ve kuduz aşısı için de çağrıya çıkarak yatırım yapılması için imkan sağladıklarını belirtti.