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Bakan Koca: ''Patlamada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Bakan Koca: ''Patlamada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden  Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. 

Koca, Twitter hesabından havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor."

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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