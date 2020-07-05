Bakan Koca: ''Patlamada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor."
Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020
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