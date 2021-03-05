Bakan Koca: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının seyrini değerlendirdiklerini ifade etti.

Polikliniklerde hasta artışı yaşandığını ifade eden Bakan Koca, paylaşımında İstanbul'un normalleşmenin örnek şehir olması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."