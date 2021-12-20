Hazna isminin anlamı nedir, Hazna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hazan isminin anlamı nedir, Hazan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Simülatör ne demek, TDK'ya göre Simülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fezal isminin anlamı nedir, Fezal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2022 Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204890049Bingöl okullar tatil mi| Bingöl Valiliği okullar tatil mi 2021Tamam isminin anlamı nedir, Tamam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nesfe isminin anlamı nedir, Nesfe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?Aslı Enver mutluluğu Sarp Batur'da da bulamadı! İlişkilerinin bitiş sebebi "Yine mi?" dedirtti!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesinde görev yapan hekime kafa atarak yaralayan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelinin, yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

Didim Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda adli kontrol için polis eşliğinde hastaneye getirilen  T.D.Y.  Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Olayda yaralanan ve kaşına dört dikiş atılan doktoru yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı," Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." paylaşımın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık şahsın gözaltına alınması için talimat verdi. T.D.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden gözaltına alındı. 

Bakan Koca, söz konusu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz."

Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT