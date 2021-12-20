Bakan Koca tepki göstermişti! Didim Devlet Hastanesinde doktora kafa atan şahıs yeniden gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesinde görev yapan hekime kafa atarak yaralayan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelinin, yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
Didim Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda adli kontrol için polis eşliğinde hastaneye getirilen T.D.Y. Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Olayda yaralanan ve kaşına dört dikiş atılan doktoru yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERDİ
Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı," Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." paylaşımın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık şahsın gözaltına alınması için talimat verdi. T.D.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden gözaltına alındı.
Bakan Koca, söz konusu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
"YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz."