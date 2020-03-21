Bakan Koca: "Vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını rica ediyorum"
İstanbul'daki Siyami Ersek Hastanesi'nde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı ardından açıklamalarda bulunan Koca tekrar "Lütfen evde kalın" çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde
Türkiye’de giderek artan corona virüsü vakaları nedeniyle sık sık bir araya gelen bilim insanları, İstanbul’da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
- Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik.
- Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.
ERDOĞAN DA EVDE KALIN DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gece yarısı paylaştığı sesli mesaj ile vatandaşara zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulunmuştu.
HABERE YORUM KAT