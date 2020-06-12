Bakan Koca,bu kez çocuklara teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evlerde kalan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden dışarı çıkabilen çocuklara evde kaldıkları süre için teşekkür etti.Sosyal medya hesabı Twitter'dan maske takan bir çocuğun fotoğrafını paylaşan Bakan Koca,şu ifadeleri kullandı:

"Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) “Bana yaklaşmayın!”