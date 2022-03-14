Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır, nice bayramlara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki yerini koruyan koronavirüs pandemisi başta olmak üzere tüm zamanlarda vatandaşlara şifa olmak için canlarını dişlerine takarak çalışan sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!"