Bakan Koca’dan artan vakalarla ilgili yeni uyarı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü

Türkiye genelinde normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle şehirlerarası hereketlilik vaka sayılarının artmasına vesile oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka artışlarının durdurulmasın aşının önemine bir kez daha değindi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.

YARIN GEÇ OLABİLİR!

Öte yandan bir önceki gün de aşı randevusu almayı bekletenlere değinerek ''Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın.'' paylaşımında bulunmuştu.