Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Önümüzdeki günlerde gelişme olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Bakan Koca, bir basın mensubu tarafından koronavirüs aşısı ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Özellikle şu an 2 aşıyla ilgili bakanlığımız onay vermiş oldu. Biz bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor. Bu çalışmaları bizim biliyor olmamız daha sonra kullanım için de son derece önemli. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar ise FAZ 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışma için müracaat oldu. Rusya'da yapılan FAZ 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462’e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 927 test yapılırken, bin 596 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 273 bin 301 oldu. Bugün iyileşen 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 246 bin 876'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 17 olduğu açıklandı.