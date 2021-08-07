Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada yangın!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, Yasak Elma dizisine dahil oluyorGizlice evlenen Görkem Sevindik'ten müjdeli haber, baba oluyor!Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"Akıl almaz olay! Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurduSüleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Ağustos 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021 | Şanslı numaralar belli oldu7 Ağustos 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süleyman Soylu'nun acı günü... Amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybettiSon dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"

Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında bugüne kadar aşı olmayan bir vatandaşın hastanedeki konuşmalarını paylaşarak, "Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla aşı yaptırmanın önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak aşı karşıtları için hastanede tedavi gören vatandaşın görüntülerini paylaşan Koca, aşı yaptırmayanlara ricada bulundu.

"LÜTFEN DİNLEYİN"

Koronavirüs ile mücadeleye ve aşı olmanın önemine dair bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını verdi.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT