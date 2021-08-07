Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla aşı yaptırmanın önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak aşı karşıtları için hastanede tedavi gören vatandaşın görüntülerini paylaşan Koca, aşı yaptırmayanlara ricada bulundu.

"LÜTFEN DİNLEYİN"

Koronavirüs ile mücadeleye ve aşı olmanın önemine dair bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını verdi.