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  3. Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörüne teşekkür!

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörüne teşekkür!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge’ye dün paylaştığı mesaj için teşekkür etti.

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörüne teşekkür!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge’ye, dün paylaştığı mesaj için teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Hans Kluge'nin dün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır.” şeklindeki ifadeleri için teşekkür eden Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge’ye, dün yayınladığı “Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır.” şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim."

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörüne teşekkür!

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