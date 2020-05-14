Bakan Koca'dan Eczacılar Günü paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili paylaşımda bulunarak Eczacılara sevgilerini ifade etti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı “ecza” ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun"

Bakan Koca'nın paylaşımı: