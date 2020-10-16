Bakan Koca'dan flaş açıklama: İstanbul ve Bursa'da artış eğilimi gözüküyor
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Bursa'da vaka artışı eğilimi yaşandığını belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, Erzurum Valiliğinde koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ancak İstanbul ve Bursa’da bir artış eğilimi gözüküyor."
Ayrıntılar gelecek...