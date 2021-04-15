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Bakan Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması: Sıranız gelmişse vakit geçirmeden olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirterek hastanelerden gece saat 24’e kadar aşı randevusu alınabileceğini ifade etti.

Bakan Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması: Sıranız gelmişse vakit geçirmeden olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirterek hastanelerden gece saat 24’e kadar aşı randevusu alınabileceğini vurguladı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En  önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun."

Bakan Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması: Sıranız gelmişse vakit geçirmeden olun

Berkem Temizel
Gece Editörü
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