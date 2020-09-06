Bakan Koca'dan gençlere Kovid-19 uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 96 bin 842 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 578 kişiye virüs tanısı konuldu.

53 kişi hayatını kaybederken, bin 13 kişinin tedavisi tamamlandı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinde yer verilen Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile eş zamanlı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

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