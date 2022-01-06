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  3. Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada “izolasyon” kelimesi yerine "karantina” kelimesinin yanlışlıkla kullanıldığını dile getirdi.

Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası dün yapılan yazılı açıklamada izolasyon kelimesinin yerine karantina kelimesi kullanılmıştı. Bu durum kafalarda soru işareti yaratırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

"METİNDEKİ ANLAM ESASEN HERKES İÇİN AÇIKTIR"

Bakan Koca açıklamasında," Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMANIN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

Tayfun Altuntaş
Editör
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