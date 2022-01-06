Bakan Koca'dan karantina ve izolasyon açıklaması: Yanlışlıkla kullanılmıştır

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası dün yapılan yazılı açıklamada izolasyon kelimesinin yerine karantina kelimesi kullanılmıştı. Bu durum kafalarda soru işareti yaratırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

"METİNDEKİ ANLAM ESASEN HERKES İÇİN AÇIKTIR"

Bakan Koca açıklamasında," Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMANIN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: