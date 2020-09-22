Bakan Koca'dan Keçiören’de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunulan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: