Bakan Koca'dan Keçiören’de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarına ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunulan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız. pic.twitter.com/GPCaSFfZbA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020