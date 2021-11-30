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Bakan Koca’dan 'omicron varyantı' açıklaması: Şu an bizde yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantına ilişkin yaptığı açıklamada ülkemizde şu an için vaka görülmediğini belirtti.

Bakan Koca’dan 'omicron varyantı' açıklaması: Şu an bizde yok!

AK Parti MYK'da sonrası Omicron varyantı ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyede vakaya rastlanmadığını belirterek Biontech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.  Uğur Şahin ile görüşmesine değinen Bakan Koca, 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklanacağını Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacağını söyledi.

OMİCRON VARYANTI İÇİN İLAVE TEDBİRLERE GEREK VAR MI?

Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, “Bir kapatma düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, “Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir” dedi.

Koca, Turkovac’ın acil kullanım onayıyla ilgili, “Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti” dedi.

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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