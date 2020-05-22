Bakan Koca'dan Pakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama: Sağ kurtulan yok

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pakistan'da107 yolcu taşıyan bir uçağın düştüğünü duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında kazadan sağ kurtulan olmadığını da belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz Pakistan’da, ülke halkını ve bizleri derinden üzen bir kaza oldu. 107 yolcu taşıyan bir uçak, Karaçi kentinde, bir yerleşim alanına düştü. İlk bilgilere göre, mürettebat dâhil kazadan sağ kurtulan yok. İyi haberler geleceğini umuyor, dost Pakistan’a başsağlığı diliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...