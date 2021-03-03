Son dakika | Bakan Koca'dan Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sinovac'ın aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçlarının bugün açıklandığını belirten Bakan Koca, sonuçlara göre aşının genel etkinliğinin yüzde 83,5 olduğunu ifade ederek hastaneye yatışları yüzde yüz engellediğini vurguladı. Bakan Koca, klinik çalışmanın 10 binden fazla gönüllü ile yapıldığını ve 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."