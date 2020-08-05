Bakan Koca'dan tatilden dönenlere önemli uyarı

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal medyayı etkin kullanan ve vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. Koca, Kurban Bayramında ve tatilde sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:"Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin."

Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

"YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. 2 gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."