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Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: "Bugün siz de bir tedbir mesajı verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşalara sosyal medya hesabından tedbir mesajı paylaşmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: "Bugün siz de bir tedbir mesajı verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara tedbir mesajı paylaşmaları yönünde çağrı yaptı.

Bakan Koca paylaşımında "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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