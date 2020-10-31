Bakanlar, İzmir için toplandı! Zümrüt Selçuk: 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda

İzmir'de dün saat 14:51'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 25 can kaybı yaşanırken, 804 vatandaş da yaralı olarak kurtarıldı. Depreme ilişkin son bilgiler paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kurtarılan kişi sayısının da 100 olduğunu ifade etti.

İzmir depremi için basın karşısına geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Yapılan açıklamalar şöyle;

Murat Kurum:

''Depremde 25 can kaybı, 804 yaralı var. Depremden etkilenenler için battaniye yardımlarını hızla ve titizlikle yapıyoruz. Beslenmeleri Kızılay'ın koordinasyonunda yürütüyoruz.

Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor.

17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var

Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak

56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.

TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.

Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak''

5 MİLYON'LUK YARDIM

Zehra Zümrüt Selçuk:

5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."