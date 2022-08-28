Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!

Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyeleri engellediği gerekçesiyle yaptığı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına karşılık, "Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen milletimize yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" dedi.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında konuştu. Bu bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.

"HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ"

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na jet yanıt veren Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!" dedi.

Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!

KILIÇDAROĞLUNUN "ENGELLENİYORUZ" SÖZLERİNİ YALANLADI

Sözlerini sürdüren Kurum, CHP'li belediyelerin engellendiği iddiasına ise "Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın! Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! "Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız"
Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! "Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız"
Kılıçdaroğlu İmamhatip'lilere sapık diyen Gülşen'i savunmuştu! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisi gecikmedi!
Kılıçdaroğlu İmamhatip'lilere sapık diyen Gülşen'i savunmuştu! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisi gecikmedi!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"
Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"
Abdurrahman Dilipak: Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış!
Abdurrahman Dilipak: Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış!
Melih Gökçek'ten CHP'lilere çok ağır soru! "Hadi cevap verin CHP'liler, İnönü döneminde genelev yapılan camiler..."
Melih Gökçek'ten CHP'lilere çok ağır soru! "Hadi cevap verin CHP'liler, İnönü döneminde genelev yapılan camiler..."
Çocuklarına zorla kendi dışkısını yediren, pantolonlarının içinde havai fişek patlatan 33 yaşındaki psikopat babanın yaptıkları yüreklerini parçalayacak!
Çocuklarına zorla kendi dışkısını yediren, pantolonlarının içinde havai fişek patlatan 33 yaşındaki psikopat babanın yaptıkları yüreklerini parçalayacak!
Gülşen'e yönelik eleştirilerini kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Akben: "Bu sanatçı bozuntusu belli mahfiller tarafından ülkemizde pazarlandı..."
Gülşen'e yönelik eleştirilerini kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Akben: "Bu sanatçı bozuntusu belli mahfiller tarafından ülkemizde pazarlandı..."