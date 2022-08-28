Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında konuştu. Bu bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.

"HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ"

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na jet yanıt veren Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!" dedi.

KILIÇDAROĞLUNUN "ENGELLENİYORUZ" SÖZLERİNİ YALANLADI

Sözlerini sürdüren Kurum, CHP'li belediyelerin engellendiği iddiasına ise "Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın! Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.