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Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj nedeniyle balıkların çoğalması için kısıtlayacağı tedbirler alınması gerektiğini ifade ederek hamsi avı yasağı gelebileceğini kaydetti.

Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) ile mücadele belediyeler ve bakanlığın çalışmaları ile devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir grup gazeteci ile kabine toplantısı sonrası yaptığı sohbet etti. Bakan Kurum, söz konusu sohbette müsilaj sorunu için alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. 

ÖLÜ MÜSİLAJLAR TOPLANIYOR

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bakan Kurum, şu anda ölü müsilajları topladıklarını ifade ederek bunu yapma nedenlerini açıkladı. Bakan Kurum, " Deniz altı güneş görsün, canlı hayatı yeniden başlasın, görüntü ve koku kirliliği olmasın. Bazen birikiyor 7-8 cm tabaka oluyor. O tabaka alta güneş gitmesini engelliyor. Şu anda hocalarımız 'müsilajların üremisi durdu' gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız yeni gelmesini engellememiz lazım." dedi.

Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

"BALIKLAR MÜSİLAJI YİYECEK GİBİ"

Bakan Kurum, yeni müsilajların oluşmasını engellemek için, ekolojik yaşamı yeniden kurmaları gerektiğini ifade ederek," O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi. Orada bir yaşam var. Orada artı, eksiden fazla olduğu için dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengeyi sağlamamız lazım" şeklinde konuştu. 

Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

"DENETİMİ ÇOK SIKI TUTACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Azot ve fosforu azaltıp oksijeni arttırırsak deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebiliriz. Burada kirlilik kaynaklı yerlerin denetimini çok sıkı tutacağız" değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

"KISITLAYICI TEDBİR ALMAMIZ LAZIM"

Bakan Kurum, balıkçıları memnun etmeyecek gelişmelerden de bahsetti. Bakan Kurum, "Kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın. Yani balık popülasyonu artmalı" dedi.

Bakan Kurum'dan kötü haberi verdi! Müsilaj nedeniyle balık ve midye yasağı gelebilir

Tayfun Altuntaş
Editör
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