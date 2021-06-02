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  3. Bakan Kurum'dan Marmara Denizi hakkında kritik açıklama!

Bakan Kurum'dan Marmara Denizi hakkında kritik açıklama!

Son dönemlerde Marmara Denizi'nde hızla artış gösteren deniz salyası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmalarında çok acil eylem planına geçilmesi gerektiğinden ve deniz kirliliğinden de bahsetti.

Bakan Kurum'dan Marmara Denizi hakkında kritik açıklama!

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin 6 Haziran'da eylem planlarının açıklanacağını duyurdu. Kurum, ''Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz'' dedi.

Marmara Denizi'nin tehdit altında olduğunu ve müsilaj sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu. 

Bakan Kurum Marmara Denizi hakkında kritik açıklama çok acil eylem planı gerekiyor

KİRLİLİK EN BÜYÜK ETKEN

Kurum açıklamasına şu şekilde devam etti, ''Müsilajla alakalı maalesef Marmara Denizimiz tehdit altında. Bunun sebeplerine baktığımızda iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerini her yerde söylüyoruz, hissediyoruz. Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bu 3 etken, müsilajın artmasına sebebiyet veriyor. Kirlilik tabii ki en büyük etken. Şimdi biz çevre yatırımlarının süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bunu her seferinde de söylüyoruz. Deprem nasıl siyasi parti fark etmeden yapılması gereken deprem dönüşümü çok önemli proje diyordum, çevre yatırımları da aynı.''

6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Konuşmanın sonlarında ise, ''Bu süreci yönetiyoruz. Bu işe ilişkin önce acil ve uzun vadeli eylem planlarını çalışıyoruz. 6 Haziran'da da milletimizle eylem planlarını açıklayacağız. Bu eylem planlarının da bakanlık olarak takipçisi olacağız. Biz hiçbir gölümüzün, denizimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Numuneler alınıyor, kirliliğe neden olan tesislerle ilgili her türlü yaptırım uygulanacağını buradan milletimizle paylaşmak istiyorum. Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz'' şeklinde ifade etti.

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