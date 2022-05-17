Bakan Kurum'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: "Mesele çevre, doğa meselesi değil, iftira attıklarını görüyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 10.00'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasıyla birlikte yerine yapılacak olan millet bahçesi projesinin eleştirilmesine ilişkin sözlere yanıt vererek, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Koro halinde aynı türküyü maalesef söylüyorlar. Biz onlara rağmen millet bahçemizi, tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

8.5 milyon metrekare bir alan. 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılmış, İstanbul'umuza hizmet vermiş bir havalimanımız. Yaşanan Trafik problemi, hava kirliliği, gürültü kirliliğinden sebep ki yakın bölgede milyonlarca vatandaşımız burada yaşıyorlar. Bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden dolayı, ses, egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Büyük Türkiye, Büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanı yapıldı.

"MESELE AK PARTİ'NİN YAPTIĞI PROJE OLUNCA ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORUZ"

Çevre ve şehircilik açısından baktığımızda 16 milyon İstanbullu kardeşimize hizmet edecek çok önemli proje olduğunu görüyoruz. Dünyadaki örneklerine baktığımızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarıyla karşılaşmıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde havalimanı yok. 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor. Karbondioksit emisyonu 75 bin tona düşmüş. Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti'nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyoruz.

Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor, bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Aslında kendi içinde projemizi israf ve rezalet olarak değerlendirerek sözde çevreci, doğaseverleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. 3 maymunu oynuyorlar.

"KILIÇDAROĞLU, AÇIKLAMALARINDA TERSE DÜŞÜYOR"

Bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım. Kılıçdaroğlu, buraya kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı. Kendi genel başkanları bile açıklamalarında terse düşüyorlar.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza da en güzel şekilde aktaracağız. Halk burada, çocuklarımız, dedelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz burada. Türkiye'nin en değerli yerlerini milletimize armağan ettik. Stadyumları taşıdık, buraları milletimizin hizmetine açtık. Şehrin en kıymetli yerlerindeki alanları milletimizin hizmetine açtık. Devrimcilikse en önemli devrimcilik budur.

"İSTANBUL BİR DEPREM MERKEZİ, OLASI BİR AFETTE BURASI TOPLANMA MERKEZİ OLACAK"

Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak.

İstanbul bir deprem merkezi, olası bir afette burası toplanma merkezi olacak.

"DİKİLİ BİR AĞAÇLARI YOK. MİLLET İŞ BEKLİYOR, HALA BUNU ANLAYAMADILAR"

Kendisi Atatürk'ün adını ağzına almayı imtina eden kişiydi. Bunlar tehdit diline alışmışlar. Dikili bir ağaçları yok. Millet iş bekliyor, hala bunu anlayamadılar. Biz proje yapmaya devam edeceğiz.

Burada şölenler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Burada insanların nefes alacağı projelerimizi tasarladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.