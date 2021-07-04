Bakan Kurum'dan müsilaj, deprem ve kentsel dönüşüm hakkında açıklamalar: 1,3 milyon konut acil dönüşmeli... Gündemdeki müsilaj, deprem ve kentsel dönüşümü değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili "Ülkemizde 9.8 milyon binamız, 28.6 milyon konutumuz var. Bunların yaklaşık 6.5 milyonu riskli konutlar. Bunun da 1.3 milyonunun acil dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

1 7 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, özellikle son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden müsilaj ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti.