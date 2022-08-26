Bakan Kurum’dan NAE Sao Paulo gemi hakkında açıklama: "Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle, ‘NAE Sao Paulo’ isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Bakan Kurum’dan NAE Sao Paulo gemi hakkında açıklama: "Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’dan İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait NAE Sao Paulo adlı geminin, geri gönderileceğini duyurdu.

Bakan Kurum’dan NAE Sao Paulo gemi hakkında açıklama: Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDİ

Bakan Kurum açıklamasında, Brezilya Basel Sözleşmesi Yetkili Otoritesi IBAMA (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından Bakanlığa yapılan talep sonucunda NAE Sao Paulo isimli eski askeri uçak gemisinin Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna 30 Mayıs 2022 tarihinde ‘Karasularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla’ şartlı onay verildiğini anımsattı.

Bakan Kurum’dan NAE Sao Paulo gemi hakkında açıklama: Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir

Bakan Kurum, sürecin başından bu yana; tarafı olunan Basel sözleşmesi gereğince yükümlülüklerin yerine getirildiğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ifade ettik, tehlikeli herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda, gemiyi hiçbir tereddüde yol açmadan kabul etmeyeceğimizi ve ülkemiz karasularına girmeden geri göndereceğimizi defaatle paylaştık. Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması üzerine, verdiğimiz şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla 9 Ağustos 2022 tarihli yazımızla Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA’ya ve Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkemize gelmeden önce yeniden hazırlanmış 'Tehlikeli Madde Envanter Raporu'nun tarafımıza sunulmasını istedik" diye konuştu.

Bakan Kurum’dan NAE Sao Paulo gemi hakkında açıklama: Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir

"TÜRK KARASULARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeme sebeplerini sıralayan Bakan Kurum, "Gelinen noktada, uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" şeklinde konuştu.

"Biz bugüne kadar söküm işlemleri için ülkemize gelen her gemide mevzuata uygun olarak hep uluslararası hukukun gereğini yaptık" sözlerine yer veren Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik, çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti
İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yurdum insanından güldüren görüntüler! Sağanak yağışı fırsat bilip halı yıkadılar...
Yurdum insanından güldüren görüntüler! Sağanak yağışı fırsat bilip halı yıkadılar...
30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!
İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti
İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti
Düğünde altın takamayanlara öneri! İslam Memiş açıkladı: Altın alamayan, gümüş alabilir
Düğünde altın takamayanlara öneri! İslam Memiş açıkladı: Altın alamayan, gümüş alabilir
Ayağa kalkınca birdenbire göz kararması ve baş dönmesi yaşanması durumu: Postural Hipotansiyon
Ayağa kalkınca birdenbire göz kararması ve baş dönmesi yaşanması durumu: Postural Hipotansiyon
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf gümletti! "Kayınvalidem iç çamaşırlarımı kayınpederime ..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf gümletti! "Kayınvalidem iç çamaşırlarımı kayınpederime ..."
"Mutlu çiftlerin kocalarını elde etmek istiyorum!" Esra Ezmeci'den olay itiraf! Yer yerinden oynadı!
"Mutlu çiftlerin kocalarını elde etmek istiyorum!" Esra Ezmeci'den olay itiraf! Yer yerinden oynadı!
Safari turunda kahreden son kare! Muğla Datça'da ölüm yolculuğundaki o detay kahretti! Olacaklardan habersiz son fotoğraflarını çekildiler!
Safari turunda kahreden son kare! Muğla Datça'da ölüm yolculuğundaki o detay kahretti! Olacaklardan habersiz son fotoğraflarını çekildiler!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan eşiyle tek celsede boşandı! İhanet iddialarına yanıt Kaplan'ın avukatından geldi!