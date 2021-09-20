Bakan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şile'de katıldığı okul açılış programında yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan pozitif vaka sayısı sebebiyle okulların kapatılacağı iddialarına yanıt verdi. 30 bini aşkın vaka sayısına rağmen yüz yüze eğitime devam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Eğitim sisteminin devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE İKAME EDİLECEK HİÇBİR MEKANİZMA YOKTUR"

Özer, yüzyüze eğitime ara verilmeyeceğini ancak, dijital platformdan da tamamen vazgeçilmediğini belirterek "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" diye konuştu.

"OKUL BAZLI BİR YÖNTEMLE SÜRECİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Özer, Türkiye'deki yüz yüze eğitimin maksimum düzeyde devam edebilmesi için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var." ifadelerini kullandı.