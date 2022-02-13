Bakan Muş gıdadaki KDV indirimine ilişkin uyardı: 'En ağır yaptırımları uygulayacağız'

'Gıdada KDV indirimi'yle ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi düzenlemesinin hedefine ulaşması için gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alındığını belirten Bakan Muş, 81 şehirdeki Ticaret Müdürlüklerine talimat verildiğini, pazartesi gününden itibaren de denetimlerin artacağını belirtti.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELECEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın devamında, KDV indirimi sonrası fiyatları aşağı çekmeyen marketler için en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Bakan Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" diye ifade etti.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.