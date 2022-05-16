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  3. Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile görüştü. "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında fiyat değişimlerini yakından izlediklerini, fiyat artışı ve fırsatçılığına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 13.00'de başlayan toplantı 15:30'da sona erdi.

Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

Bakan, toplantı sonrasında Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik."

Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

Bakan Nebati, "Çizgimiz net, stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha yok!" dedi; "Fiyat artışı yapan 64 bin kişi saptadık ve fırsatçılığına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatlar mercek altına alınarak birçok sektöre ilişkin denetimler kesintisiz bir şekilde sürecek. Fiyat değişimleri yakından takip edilerek detaylı bir şekilde denetlenecek.

Bakan Nebati: 64 bin kişi saptadık, fırsatçılığına izin vermeyeceğiz!

"FİYAT ARTIŞI YAPAN 65 BİN KİŞİ TESPİT ETTİK"

Bakan Nebati toplantıda fiyat artışı yapan yaklaşık 64 bin kişi tespit ettiklerini ve bu kişilerin yüzde 10-30 arasında fiyat yükselmesine sebep olduğunu fark ettiklerinin altını çizdi.

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