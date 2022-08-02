Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik ve destek programlarına ilişkin bilgi vererek açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 441 teşvik ve programlarının bir sistemde toplanacağını söyledi.

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Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hali hazırda olan 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

"ANLIK OLARAK MERKEZİ BİR SİSTEMDE TOPLUYORUZ"

Bakan Nebati, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) aldık. TDBS'de 9 bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

TÜM DETAYLAR TEK MERKEZDEN ÖĞRENEBİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, konuya ilişkin açıklama yaparak önemli bilgiler verdi. Taşkın açıklamalarında, teşvik ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, yürürlükteki teşvik ve destek programlarını tek merkezden listeleyebileceklerini ve başvuru detaylarını öğrenebileceklerini belirtti.

Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

E- DEVLET'TEN ÖN BAŞVURU YAPILABİLİR

Açıklamalarına devam eden Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm program başvurularını tek merkezden, bütüncül olarak kontrol edebileceklerini, projenin ilerleyen aşamalarında, kişi ve kuruluşların ilgilendikleri destek programına e-devlet üzerinden ön başvuru yapmalarına olanak sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Nebati açıkladı! Teşvik ve destek programları bir araya geliyor!

Ayrıca Taşkın, bu çözümle birlikte tüm vatandaşların "Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı" üzerinden ön başvurularını yapabileceklerini ifade etti.

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