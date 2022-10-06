Bakan Nebati ve İmamoğlu arasında kredi polemiği! İmamoğlu yine sınıfta kaldı: Kredi onayından haberi yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataşehir Göztepe Metrosu için bulunan krediye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imza atmadığını ifade ederek," Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH" diye yazdı.

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"TEMİN İZNİ, İMZALANDI"

Söz konusu paylaşımın ardından Bakan Nebati, Ekrem İmamoğlu'na yanıt vererek şunları yazdı:

"Sayın İmamoğlu, 'Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı' projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı."

"UMARIM SORUNLARI GİDERİR, İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ"

Bakan Nebati diğer bir paylaşımında İmamoğlu'na İstanbul'un ulaşım sorunu üzerinden eleştiride bulunarak," Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" dedi.

GÖKSU: İSTANBUL'LA O KADAR İLGİLİSİNİZ Kİ, KARARLARIN SONUÇLARINI TWİTTER'DAN ÖĞRENİYORSUNUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun kredinin onaylandığından haberi olmamasını eleştirdi. Göksu sosyal medya paylaşımında," Günaydın Sayın Başkan… İstanbul’la o kadar ilgilisiniz ki, şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter’dan öğreniyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil iş üretin." diye yazdı.