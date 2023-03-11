Bakan Nebati'den açıklama: "Deprem felaketi için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
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Bakan Nebati'den açıklama: "Deprem felaketi için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'den açıklama: Deprem felaketi için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık

Bakan Nebati, “Bakanlık olarak deprem felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza rahat nefes aldırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem felaketinin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın acil nakit taleplerini hızla karşılıyoruz. Bunun için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık ve bu çerçevede, şimdiye kadar, AFAD’a 27 milyar lira aktardık.

"10 BİN LİRA YARDIM ÖDEMESİ YAPTIK"

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. 1 milyondan fazla depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz” dedi.

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