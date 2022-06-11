Bakan Nebati'den çarpıcı açıklama! "2023’te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep’e gitti. Bakan Nebati, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Bakan Nebati, “Şimdi de teşkilatımızla bir araya geldik. Gaziantep 10 milyar doları aşan ihracatı ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Bu şehir kazanıyor ve kazandıkça dağıtıyor. Herkes büyük bir gayretle elinden geleni yapıyor. Biz insanız. Zorluklar bize. Zorluklarla baş edebilmek herkesin harcı değil. 20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşandı. Ama her zaman Cumhurbaşkanımız önde yürüyerek zorlukların üstesinden geldik. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde zorlukların üstesinden geldik. Bu adımlarda da karamsarlar bir şey söyledi. 2008’deki kriz neler yazıldı ama teğet geldi geçti. 2015 15 Temmuz’da darbe yapmaya çalışanlara karşı teşkilatlarımızla milletimizle üstesinden geldik. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarını geçtik” diye konuştu.

"BİZİM PEHLİVAN GÜÇLÜ, GELENİ YENİYOR"

2020’de yaşanan koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Nebati, “O zamanda ‘Öldük, bittik, işler bitecek, fabrikalar kapanacak’ dediler ama ne oldu? 2020’de dünyada Çin’den sonra en çok büyüyen ülke olduk. Hani ölecektik, hani bitecektik. 2021’de de yüzde 11 büyüdük. Şimdi Ukrayna’da savaş başladı. Zorluklar var. Enflasyon var. Ancak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Çünkü 20 yıldır biz görmediğimiz bir sıkıntı kriz kalmadı. Bugün Gaziantep tek başına dünyadaki birçok ülkeden ihracat yapıyor. Kulaklarınızı ona buna değil cumhurbaşkanımıza verin. Bizim 2023 Haziran’ın da adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizim adayımız belli de kiminle yarışacağız o belli değil. Kimi yeneceğimizi merak ediyorum. Bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor. 2023 çok önemli bir yıl. İnşallah seçimleri kazanacak balkon konuşmasını yapacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.