Bakan Nebati’den sevindiren açıklama: “ Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salgın sürecinde bütün olumsuz yorumlara rağmen Türkiye'nin başarılı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Nebati, 2020 ve 2021 büyüme performansından bahsetti.

“MÜCADELEMİZ BELLİ”

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'e geldiğini, ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekleyen Bakan Nebati, "Savaş geldi, patladı, dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta adeta bir dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda yine aynı söylemler başladı, 'yandık, öldük, bittik.' Bu ülke ne yanar ne biter ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli ne yapacağımızı biliyoruz” dedi.

“BİR OLALIM, BERABER OLALIM”

Her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini belirten Nebati, “Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecek. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim" ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Gündemde var olan sorunlara dair açıklama yapan Bakan Nebati, "Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşa sevindiren gelişmeleri aktaran Nebati, açıklamalarına şöyle devam etti: "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak."

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