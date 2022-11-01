Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının yerli otomobil TOGG için vatandaşlara kolaylık sağlayacağını açıkladı.

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Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirilen ve Gemlik'teki tesislerde seri üretime başlayan yerli otomobil TOGG için bir güzel haber de TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!

KAMU BANKALARI GEREKLİ TEŞVİĞİ VERECEK

TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulunan Nureddin Nebati "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!

" TOGGBÜYÜK BİR HAYALİN GERÇEĞE VURUMUDUR"

Nureddin Nebati "Togg büyük bir hayalin gerçeğe vurumudur. O otomobil olarak lanse edilebilir ama bizim dönemimizde yaşayan insanlar açısından çok faklı bir anlam ortaya koyuyor. Niye? Çünkü ben 58 yaşındayım 61 yıl önce Devrim otomobili bu ülkede üretime başlarken yolu kesildi. Aynı gerekçelerle yolu kesildi. Yapamazsınız, edemezsiniz, beceremezsiniz bu ülke bunu yapacak kapasiteye sahip değildir diyerek yolunu kestiler. Uçaklarımızın yolunu kestiler. Birçok yatırımın yolunu kestiler, füzelerimizin yollarını kestiler. Bunlar maalesef ülke içerisindeki çığırtkanlıklarla da iş birliği yapılarak yapıldı. Bu çığırtkanlar sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yerli otomobil üretilecek dediği zaman had seviyede seslerini yükselttiler. Ancak temeli atıldığı zaman yine dalga geçtiler. Temele gittiğimizde aynı ertesi gün ve aynı akşam sosyal medyada, medyada aynı çığırtkan ekip Türkiye bu otomobili üretemez, üretilirse şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek sözlerini ortaya koydular. Kim bu çığırtkan ekip? Köprüyü yaptırtmam diyenler, köprüyü sattıtmam diyenler, Marmaray'ı, Avrasya'yı, havaalanını yaptırtmam diyenler. Yani aslında bir taş üstüne bir taş koymamış vizyon sahibi olmayan ülkesini küçümseyen sürekli başkalarına gözünü diken, beklentilerini başkaları üzerinden kuran bir küçücük azgın grup." ifadelerine yer verdi.

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