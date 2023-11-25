Bakan Osman Aşkın Bak, yasa dışı şike bahis operasyonu ilgili açıklamalarda bulundu! 'Sibergöz-7' operasyonu için teşekkür etti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahis ve şike için adı 'Sibergöz-7' operasyonu olarak konulan ve geçtiğimiz günlerde birçok şüpheli şahıs göz altına alındığı operasyon için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda emniyet güçlerine teşekkür etti.