Bakan Özer, İl Milli Eğitim ve okul müdürüne fena patladı! "Siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de vermedik mi?"

Şanlıurfa'da Halilurrahman Ortaokulu'na ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yuvası haline gelen okulda birçok eksiklik fark etti. Duruma sessiz kalamayan MEB Bakanı, İl Milli Eğitim ve ziyarette bulunduğu okulun müdürüne sert tepki gösterdi. Her fırsatta öğrencileri çok sevdiğini söyleyen Özer, eğitim görülen okulu, öğrencilere layık düzeyde bulmadı.

"BU ÇOCUKLARI NİYE BURADA MAHZUN BIRAKIYORSUNUZ?"

Ortaokulun tüm katlarını ve sınıflarını tek tek gezip inceleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, okul bahçesinde okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" ifadeleriyle sert çıkarken, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki gösterdi.