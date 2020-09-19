Şentop: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır"Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen kurtarıldıYeditepe Huzur denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandıBakan Pakdemirli :"Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"Kadın A Milli Takımı, Grup Eleme maçında Slovenya’ya 3-1 mağlup olduRamazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı"Antifa bir örgüt değil bir ideoloji" sözleri Trump'ı rahatsız etti2020 - 2021 Eskişehirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu2020 - 2021 Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti, maç sonucuBayern Münih, Schalke04'e gol oldu yağdı: 8-0
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bakan Pakdemirli :"Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"

Bakan Pakdemirli :"Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli :"Antalya Adrasan yangını kontrol altına alınmıştır"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT