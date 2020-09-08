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Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unun kontrol altına aldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün çıkan yangınlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bugünkü yangınlara yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. 

Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar.

Bir kıvılcım ile geleceğimizi yakmayın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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