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  3. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Kıyı balıkçılarına yıl sonuna yapılan bin TL'lik ödeme, bu yıl mayıs ayında!

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Kıyı balıkçılarına yıl sonuna yapılan bin TL'lik ödeme, bu yıl mayıs ayında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada, kıyı balıkçılarına her yıl, yıl sonunda yapılan bin liralık ödemenin bu yıl mayıs ayında hesaplara yatacağı bilgisi verildi.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Kıyı balıkçılarına yıl sonuna yapılan bin TL'lik ödeme, bu yıl mayıs ayında!

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kıyı balıkçılarına müjde niteliğinde duyurduğu haberde,her yıl onlara yapılan bin liralık ödemenin bu sene mayıs ayı içinde gerçekleştirileceğini bildirdi. 

"20 ÇİFTLİKTE 15 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ VAR"

Çiftlikte üretim hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı. Pakdemirli, bu çiftlikte her gün midyelerin yüz milyonlarca litre suyu süzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip." 

"MAYIS AYI İÇİNDE ÖDEMEYİ PLANLIYORUZ"

"Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım." ifadeleriyle müjdeyi duyuran Bakan Pakdemirli, "Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Midye hasadında Bakan Pakdemirli'ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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