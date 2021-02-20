Bakan Pekcan duyurdu! Esnaflara kira desteği ödemeleri başladı

Son dakika... Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara ödenecek olan gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı. Bakan Pekcan, Şubat ayına ilişkin gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum."

ÜÇ AY ÖDEME YAPILACAK

Öte yandan büyükşehirlerde 750, diğer illerde ise 500 TL kira desteği ödemesi yapılacak. Her ay bin TL olmak üzere 3 ay ödeme yapılacak.