Bakan Pekcan'dan şubat ihracatı açıklaması: Tüm zamanların en yüksek rakamı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayarak, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretim konularında güçlenmenin öngörüldüğünü söyleyen Bakan Pekcan, yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldiğini ifade etti.

Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranını ise şubat atında 86,4 ve Ocak - Şubat döneminde 86,8 olarak belirten Bakan Pekcan, "Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü." şeklinde konuştu.