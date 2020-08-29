Bakan Selçuk: "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuyla ilgili olarak "Okulların ne zaman açılacağı Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda olacaktır. Biz hiçbir öğretmen ve öğrencimizi riske atacak bir karar almayız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. " açıklamasını yaptı.

Merak edilen birçok soruya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ve alınacak tedbirlerle alakalı da önemli açıklamalar yaptı.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitim konusuna ilişkin bir sunum gösteren Selçuk, "Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle. Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen." ifadelerini kullandı.

"İNTERNET ERİŞİMLERİNDE PROBLEM VAR"

Yaklaşık 1.5 milyon çocuğun internet erişimden sıkıntı olduğunu belirten Bakan Selçuk, "16 milyon çocuğumuzun internet erişimi var. 1.5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problememiz var. Bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz." diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

En çok merak edilen konu olan yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, "Biz çocukların yüz yüze eğitim almasını istiyoruz. Bunun için gerekli bütün alt yapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz ki salgının seyrine ilişkin haberleri görüyorsunuz. Okulların ne zaman açılacağı Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda olacaktır. Biz hiçbir öğretmen ve öğrencimizi riske atacak bir karar almayız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız." dedi.